Cankar je še zelo živ

Letos obeležujemo 100 let od smrti Ivana Cankarja in danes, na dan pred rojstnim dnevom tega literarnega velikana, je Celje v znamenju spomina nanj. Dopoldne je bil na Krekovem trgu literarno-glasbeni recital Narod si bo sodbo pisal sam, osnovne in srednje šole so gostile pesnike in pisatelje. Po besedah organizatorja, podjetja Fit Media, je današnji dan pokazal, da je celjska mladina zelo ustvarjalna ter da Cankar živi.

Pod režiserko taktirko Kristiana Koželja so se dopoldne na Krekovem trgu predstavili pesniki in pisatelji, recitatorji, gledališki in glasbeni izvajalci, osnovnošolske in dijaške gledališko-recitacijske skupine. Recitala se je udeležila tudi pisateljica Nina Kokelj, ki je v govoru poudarila, kako pomembno je, da je bil Ivan Cankar poklicni pisatelj in je za svoje delo dobival redno plačilo.

Celjske ulice so bile dopoldne polne mladih. Številni izmed njih so nam pritrdili, da jih Cankar navdihuje ter da radi segajo po njegovih delih.

Glavni organizator celjskega dogajanja je podjetje Fit Media oziroma Jože Volfand, ki je bil vidno navdušen nad celjsko ustvarjalno energijo.

Popoldne je ustvarjalce Cankarjevih dni v Celju sprejel župan Bojan Šrot, ponovitev dopoldanskega literarno-glasbenega recitala pa je ravno zdaj v središču mesta – na zvezdi, kjer lahko ponovno srečate in slišite slovenske pesnike, pisatelje in mlade ustvarjalce.

BGO

Foto: GrupA