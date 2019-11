Čar svetovnih prestolnic v šoštanjskem dvorcu

Čudovita arhitektura dvorca Gutenbuchel, katerega lastnik je bila med drugim znana industrialska družina Woschnagg, bo do 29. novembra ponovno prizorišče adventne razstave. Tokrat so sobane dvorca odete v dekoracijo, ki odkriva čar svetovnih kultur. Vidimo lahko pridih carske Rusije, angleškega podeželja, elegantnega Pariza in daljne Mehike. Snovalci pravljice niso pozabili niti na posebnosti naše domovine. Po njej med drugim diši v sobani z ročno izdelanimi medenjaki.

Idejna vodja dogodkov v mogočni stavbi v naselju Ravne je domačinka Mateja Kumer, ki

se ji dvorec zdi kot speči princ. Doslej ga je prebudila tako na adventnih kot na velikonočnih razstavah, prav tako nekajkrat tudi ob dnevih evropske kulturne dediščine. Ljudje lahko tako pokukajo v prostore, ki so vrsto let samevali, ob čemer lahko uživajo v razkošnih aranžmajih.

Slednje vsako leto glede na novo rdečo nit zasnuje priznan florist Simon Ogrizek. Tokrat je navdih iskal v svojih popotovanjih, svojem občutenju domače dežele in dojemanju narave. V eni od soban v pritličju lahko začutimo utrip praznovanja adventa in božiča v carski Rusiji. Ogrizku so za navdih služila Fabergejeva jajca, ki so bila tradicija carske družine. Ruski car je vsako leto naročil nekaj kosov teh dragocenih umetniških del in jih podarjal svoji družini. Delček tega razkošja v Šoštanju simbolizirajo velika jajca, izdelana iz naravnih materialov, cvetov hortenzij ter številnih kroglic v zlati, turkizni in bakreni barvi. Razkošje dopolnjujeta pozlata in krzno.

Od ruskega prestiža nas le nekaj korakov loči do nežnejšega in bolj romantičnega salona. V eni tamkajšnjih omar je skrita tapeta z rožnato vrtnico, značilno za angleško podeželje. Ta cvetlica in rožnata barva predstavljata Simonu Ogrizku iz leta v leto vodilo pri okrasitvi celotnega prostora. Rožnate popke dopolnjujejo božično zelenje in številni dodatki.

Od Pariza do Mehike

Popotovanje se nadaljuje tudi v nadstropju. V eni od sob je Ogrizek pričaral pridih Pariza. Kot je pojasnil, sprehod po francoski prestolnici ne more miniti brez kosila, sestavljenega iz jedi escargot, gre za kuhane polže, in različnih sladic – od makronov do rogljičkov. »Kulinariko sem prikazal po svoje, dodal sem pridih mode, odraz celotne zgodbe so praznična drevesca. Zraven sodi tudi pogled na Eifflov stolp v daljavi. Ta simbol Francije je povezan z zgodovino dvorca. Pomanjšan stolp, velik 15 metrov, je namreč nekoč stal v vrtu. Tja so ga v začetku prejšnjega stoletja postavili v čast obisku tete iz Pariza.«

Obisk šoštanjskega dvorca obiskovalce ponese še v daljno Mehiko. Praznična drevesca so v neštetih barvah, v sobi ne manjkajo lončnice tropskih rastlin. Ker je Mehika tudi domovina božične zvezde, lahko občudujemo tudi različne odtenke njenih cvetov.

Ko zadiši po medu

Slovenijo, domačo kulinariko in tradicijo v tokratni adventni pravljici predstavlja prostor, kjer se skriva obilica ročno izdelanih medenjakov. Piškoti, ki lepo dišijo, so predstavljeni na različne načine, zraven je postreženo mleko. Medenjake je več tednov ročno izdelovala in jih ročno poslikala Dea Zager, ena od lokalnih ponudnikov, umetnikov in ustvarjalcev, ki vsako leto skrbijo, da obiskovalci najdejo kaj za pod smrečico ali kaj za svojo dušo.

Poleg nje se na dvorcu v pariški sobani na novo predstavlja Jolanda Jelen s svojimi pleteninami. Nekateri razstavljavci adventno pravljico z organizatorji pišejo že več let. »Zgodbi dvorca so zelo predani. Tudi sami večkrat dajo kakšno idejo za izboljšanje in takšne zamisli je vredno upoštevati,« opaža Mateja Kumer.

Ponosni na biser v svojem kraju

Koliko ljudi si vsako leto ogleda razstavo, katere glavni pokrovitelj je Občina Šoštanj, je težko oceniti. A zanimanje nikakor ne pojenja, je dejala Kumrova. Letos so se za ogled med drugim najavile skupine s Primorske in iz Maribora, trud organizatorjev opazijo ljudje daleč izven Šaleške doline. »Ponosni smo, da lahko pokažemo, da Šoštanj ni nek industrijski črn madež. Imamo bogato zgodovino. Dvorec je zagotovo biser stavbne dediščine, ki ga lahko le s kančkom navdiha in navdušenja še oplemenitimo.«

Kaj soustvarjalce dogodka žene naprej, da kljub neurejenemu lastništvu dvorca ne odnehajo? To je spoštovanje do družine Woschnagg, je pojasnila sogovornica. »Gre za to, da ima človek rad svoj kraj, da živi z njim, ga opazuje in mu prisluhne. Izredno moč ima tudi sodelovanje, ki se v ta namen splete med ljudmi.« Dodala je še, da takšen projekt terja veliko časa in pozornosti, vendar končni rezultat poplača ves trud.

TINA STRMČNIK

Foto: GrupA