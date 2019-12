Čari Božičnega Vojnika so ljudi povezali

V teh dneh, ko ljudje uživamo v božičnem miru, je med najbolj obiskanimi prireditvami Božični Vojnik. Ta znova privablja številne obiskovalce, ki si lahko ogledajo okoli 250 jaslic. Od teh je ena tretjina zunanjih, ki so postavljene pred stanovanjskimi hišami, v ulicah okoli župnijske cerkve. Ostale so na ogled v župnijskem Jernejevem domu.

»Posvečamo se čim večji kakovosti, saj se količini – zaradi prostorske omejenosti – niti ne moremo,« je povedala Nataša Kovačič Stožir, predsednica Turističnega društva Vojnik. To je skupaj z občino in domačim katoliškim prosvetnim društvom Ivan Šopar, organizator največje razstave jaslic v Sloveniji. Izdelali so jih posamezniki, družine, društva, podjetja… »Ne znamo prešteti števila rok, ki so ustvarile te mojstrovine,« je ponosna predsednica.



VEČ LAHKO PREBERETE V TISKANI IZDAJI NOVEGA TEDNIKA!

BJ

Foto: SHERPA