Tanja Seme: »Čas je, da poslušalcem damo nekaj več«

Program Radia Celje bo v začetku avgusta doživel temeljito prenovo. Svežo zvočno podobo tega priljubljenega medija kroji Tanja Seme, ki je radijskemu mikrofonu zvesta že več kot dvajset let, zdaj pa prevzema mesto odgovorne urednice. »Želim si, da bi Radio Celje kljub spremembam ostal radio, kjer je na prvem mestu lokalna informacija iz prve roke, kjer lahko poslušalci slišijo najljubšo glasbo in kjer jih pozdravijo voditelji, ki jim polepšajo dan,« je povedala.

Tanja Seme je prekaljena radijska voditeljica, ki je svoje prve korake v radijski eter naredila na koroški radijski postaji Alfa. Nato je bila dolga leta prepoznaven glas Radia Celje, kasneje je po nove izzive odšla na Radio Aktual. V petih letih dela na najhitreje rastočem komercialnem radiu v Sloveniji se je počutila kot doma, je dejala. »Navezala sem se na ekipo, bila sem zadovoljna z delom. Imela sem dobre mentorje, ves čas sem se učila in menim, da sem nabrala dovolj znanja, da sprejmem izziv kot odgovorna urednica Radia Celje.« Dodala je, da bo priložnost, ki jo je dobila, skušala čim bolj izkoristiti v prid zadovoljstva poslušalcev. Ker se poznava že vrsto let, sva se med pogovorom tikali.

Tanja, kakšna bo nova podoba Radia Celje?

Radio Celje želim približati Savinjski regiji, Savinjčanom, tistim, ki nas najbolj poslušajo. Moj cilj je, da bi jim dali z ekipo vedeti, da delamo zanje, da jim serviramo najpomembnejše informacije in prinašamo novo energijo. Morda tega niso vajeni, a sčasoma se bodo privadili in na koncu ugotovili, da je to radijska postaja, ki jo radi poslušajo in ob kateri uživajo. Radio Celje ima tradicijo, vse to pa želim s sodelavci nadgraditi, da bo ta postaja še bolj prijazna ušesom naših poslušalcev.

Kakšne so bistvene novosti, ki jih lahko poslušalci pričakujejo v programu?

Še vedno bodo poslušalci na valovih Radia Celje dobili dovolj informacij. To bodo informacije iz prve roke, ki bodo šle v program takoj, ko se bo nekaj zgodilo. Pripravljala jih bo novinarska ekipa. Malo več maneverskega prostora bo imel napovedovalec, ki bo v tistem trenutku pred mikrofonom. Veliko več bo zabavnih vsebin. Obeta se dobra glasba, ki bo izbrana na podlagi štirih letnih časov. Več bo pozitivne energije. Vsi sodelavci se bomo trudili delati po načelu ljudje za ljudi.

Kako bo z oddajami?

Veliko oddaj bo ostalo, vendar bomo nekoliko prilagodili njihovo zasnovo, poslušalci bodo več informacij dobili v krajšem času. Posamezne oddaje morda ne bodo več slišali, a to ne pomeni, da bomo vsebine ukinjali vsepovprek. To pomeni le, da bomo radijski program spremenili tako, da bo bolj prijazen poslušalcem.

Tudi zvočna podoba radia bo osvežena, kajne?

Spremembe uvajamo, da bi napredovali in ne nazadovali. S posodobitvami se želimo še bolj približati ljudem. Glasbena podoba bo nekoliko drugačna, a ne toliko, da bi kdo rekel, da to ni več Radio Celje. Ena od stvari, po katerih ljudje prepoznajo svojo priljubljeno radijsko postajo, so tudi »jingli« in tudi ti bodo osveženi. Ko bodo ljudje slišali določeno melodijo, bodo takoj vedeli, da spremljajo Radio Celje. Naš slogan pravi Vedno z menoj in to se mi zdi zelo pomembno. Radio Celje je vedno tukaj, pripravljen narediti nekaj dobrega za vse poslušalce.

Radio velja za hiter, aktualen medij, tudi njegove zakonitosti se hitro spreminjajo. V katero smer vodijo in kaj to pomeni za Radio Celje?

Mislim, da vodilo radijskih postaj postaja biti čim bolj ljudski, se čim bolj približati poslušalcem, ki nas spremljajo. Ljudje so danes zelo zaposleni. Večina jih zjutraj vstane, jih gre v službo, po delu jih čakata še kakšno dodatno delo in skrb za družino. Minute, ko prisluhnejo radiu, bomo skušali zasnovati tako, da se bodo lahko razbremenili. Prav je, da prevladuje glasba, saj človeka najbolj sprosti. Verjamem, da se bodo ljudje dobro počutili ob osveženi glasbeni shemi. Gre za glasbo, ki jo bodo poslušalci takoj prepoznali, ter tudi za melodije, ki jih bodo čez čas vzeli za svoje.

Zadnjih pet let si bila prepoznaven glas Radia Aktual. S kakšno popotnico prihajaš od tam?

Mislim, da prihajam z dragocenimi izkušnjami. Na Radiu Aktual so prav vsi zaposleni – tisti, ki so pred mikrofonom, a tudi tisti, ki so nepogrešljivi, čeprav jih ljudje nikoli ne slišijo – ena velika radijska družina. Družina zato, ker so člani ekipe povezani, si pomagajo, si svetujejo. Verjamem, da se bo tudi na Radiu Celje ekipa zelo dobro razumela. Radio je medij, ki združuje in ki je sopotnik ljudi, kjerkoli so.

Velik del ekipe že poznaš, kakšni so občutki, ko se vračaš »domov«?

Če nikogar ne bi poznala, bi mi verjetno bilo malo težje. Tako pa prihajam med ljudi, s katerimi sem se že prej dobro razumela. Le da imam zdaj absolutno več znanja, bolj jasne cilje in jasno predstavo, kako jih doseči. Verjamem, da bomo z ekipo zastavljene cilje z lahkoto izpeljali in da bo to pritegnilo tudi poslušalce. Ti so nas že doslej radi spremljali, nas velikokrat pohvalili, se odzivali na program, nam dajali potrditev, da smo na pravi poti. Zdaj je čas, da jim damo še nekaj več, ker si to zaslužijo.

TINA STRMČNIK

Foto: GrupA

»Ljudje smo preobremenjeni z vsem, kar moramo početi, in radio je zagotovo sopotnik, ki nas lahko razbremeni.«

»Vsak dober radijski voditelj ve, da je na programu zaradi ljudi in ne zaradi sebe. Vse, kar poslušalcem poda preko radijskih valov, jim sporoči, ker želi, da nekaj izvejo, da se imajo lepo, da se počutijo domače.«

»Poslušalci bodo lahko od radijskih voditeljev srkali moč, ki jo morda potrebujejo zjutraj, preden stopijo v službo. Ali popoldne, ko utrujeni od obveznosti potrebujejo razbremenitev.«

»Menim, da bo osvežen program Radia Celje pritegnil poslušalce, ki so nas nekoč že poslušali. Zagotovo bomo pridobili še krog novih poslušalcev. Tisti, ki so nas spremljali doslej, bodo zagotovo z veseljem ostali na svojih najljubših frekvencah.«