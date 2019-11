Čas je za dobra dela

Prihaja december, ki poleg lučk, okraskov, stojnic in mestnega vrveža slovi po srčnih dejanjih. Decembra solidarnost in dobrodelnost dobita še večji zagon. Zadnji mesec leta je hkrati tudi čas obdarovanj in obiskov. Da bi praznike ljudem v stiski vsaj malo polepšali, so številni posamezniki in organizacije ponovno podprli dobrodelni projekt Enostavno človek.

Pobudnik akcije je celjski študent Kristjan Veber, ki ga odlikuje izjemen čut za sočloveka. Nekdanji dijak Gimnazije Celje – Center, danes študent Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, je v sodelovanju s svojo nekdanjo gimnazijo in Celjskim mladinskim centrom tudi letos začel dobrodelni projekt Enostavno človek. Projekt so že podprli tudi številni posamezniki, trgovci, podjetniki, šole in vrtci.

Prostovoljci tako med drugim do 18. decembra za Malo Hišo na Pilštanju, materinski dom in zavetišče za brezdomce v Celju ter Hišo zavetja Palčica Grosuplje zbirajo hrano, higienske potrebščine in igrače. Pozabili niso niti na živali, ki jim lahko pomagate s pasjo in z mačjo hrano, s posodami za hrano in vodo, z igračami ter rabljenimi odejami. »Z dobrodelnimi akcijami želimo krepiti solidarnost in širiti človeško toplino. Ljudje smo skupaj močnejši. Zato vas prosimo, če lahko pomagate po svojih najboljših močeh,« Kristjan Veber poziva k sodelovanju.

Ponudili bodo tudi svojo družbo in čas

Ne le materialna prikrajšanost, vedno pogosteje globoke rane zadajajo tudi socialna stiska, izključenost in osamljenost. Tako so letošnjo akcijo še nadgradili s številnimi dogodki, ki bodo tako ali drugače marsikomu v tem prazničnem času narisali nasmeh na obraz. »Decembra bomo pripravili 19 dogodkov, s katerimi želimo širiti smeh, solidarnost in ljubezen. Med drugim delitev ›majhčilnic‹ po Celju, druženje s starejšimi občani, delavnice za otroke in ranljive skupine, kot so brezposelni,« pojasnjuje študent z velikim srcem in vodja akcije.

V sodelovanju s Polono Krajnc Hegediš, ki v središču Celja skrbi za sladka razvajanja, so se prvič lotili tudi zbiranja starih, a lepo ohranjenih plišastih igrač. Te bodo namenili otrokom Pediatričnega oddelka Splošne bolnišnice Celje. »Otroci bodo te igrače vzeli s seboj domov po opravljenem operativnem posegu na kirurgiji pediatrije. Igrače zbiramo v Poloninih sladkih skrivnostih, kjer poleg okusnih slaščic najdemo tudi veliko otroške radosti,« pojasnjuje sogovornik in vse poziva, da skupaj narišemo čim več nasmehov na otroška lica.

LKK

Foto: KV