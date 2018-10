»Čas za pomoč ni nikoli stran vržen!«

O pomenu dojenja za otroka, mamo in celotno družbo ve skoraj največ v Sloveniji, ves čas je tudi kot prostovoljka na voljo za nasvete mladim mamicam. Malo je svojemu delu tako zelo predanih ljudi, o katerih je mogoče slišati samo pozitivne besede. Izjemno cenjena je tudi med zdravniki in v drugih krajih, predvsem med mamicami, ki jim je s svojimi besedami velikokrat olajšala soočanje z materinstvom. Cvetka Skale je predsednica Društva svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije, kot dipl. medicinska sestra je zaposlena v Odseku za neonatalno pediatrijo Ginekološko-porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Celje.

Svoje obsežno znanje predaja tudi kot predavateljica in klinična mentorica na Visoki zdravstveni šoli v Celju. Ravno prvi teden v oktobru je bil svetovni teden dojenja. Dojenje, dober temelj za življenje, je bil njegov slogan. »V zadnjih petih letih so ta gesla oblikovana v skladu z globalnimi cilji tisočletja. Vedno so povezana z enakopravnostjo, odpravljanjem revščine, s pomenom zdravega življenja in z varovanjem okolja. In letošnji slogan poudarja bistvo. Če je otrok dojen, mu je zagotovljena enaka možnost preživetja ne glede na to, v katerem delu sveta je rojen,« strokovno razloži Skaletova takoj na začetku pogovora.

Ko slišimo te cilje, se včasih zdijo skoraj neresnični. Ampak v globljem smislu še kažejo, da se dajo doseči tudi z dojenjem.

Seveda. Mleko ima idealne sestavine in vse snovi, ki jih otrok potrebuje za rast in razvoj. Te snovi ga ščitijo pred nalezljivimi boleznimi, ker dojenje krepi otrokov imunski sistem. Najpomembnejše je prvo dojenje, ker mleko takrat zaščiti otrokovo črevesje. Deluje tako, če malo orišem, kot da bi črevesje premazali s čopičem. Tako mleko zaščiti otrokove celice. Tudi ženske, ki dojijo, imajo ogromno prednosti. Ne obolevajo toliko zaradi bolezni, kot sta rak dojk in rak jajčnikov. Posledično je manj osteoporoze. Zadnje raziskave potrjujejo, da ženske, ki dojijo, obolevajo manj zaradi bolezni sodobnega časa, ki so vezane na presnovo. Takšna je denimo sladkorna bolezen tipa 2.

Materino mleko tudi nič ne stane. Sva na točki, kjer govoriva o odpravi revščine?

Da. Družina, kjer je otrok izključno dojen, nima stroškov zaradi mlečnih formul, stekleničk, cucljev, kar je ogromna prednost tudi za okolje. Vedno govorimo, kako skrbimo za naravo. Če proizvajamo mlečno formulo, porabljamo vodo in energijo, onesnažujemo zrak in vodo, proizvajamo plastiko, silikon … In ravno tu ljudje premalo pomislijo, kakšen pozitiven pomen ima dojenje tudi pri varovanju okolja.

Kdaj bi se morale družine začeti tega zavedati?

Najbolj idealno bi bilo takrat, ko ženska izve, da je noseča. Takrat je dobro začeti razmišljati o načinu prehranjevanja svojega otroka. Če se mati odloči, da ne bo dojila, in ima zadržke, ji je treba predstaviti prednosti dojenja. Če vztraja pri odločitvi, prav tako potrebuje podporo. Prav je, da naredi načrt. Danes so vedno bolj aktualni tako imenovani porodni načrti. Zakaj ne bi že takrat razmišljali tudi o načrtu za dojenje? In predvsem o tem, kako ravnati v primeru, če se z dojenjem ne izide tako, kot mama predvideva. Če posplošim – zelo malo je otrok, ki po porodu takoj odprejo usta, sesajo, se najedo in siti spijo tri ure. Treba se je pripraviti na veliko časa, truda, potrpljenja, opazovanja svojega otroka in njegovih potreb ter na prilagajanje njegovim potrebam.

