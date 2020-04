»Časi za Simbio so zelo zahtevni«

Uspešno opravljanje poslovnih dejavnostih v času epidemije koronavirusa je velik izziv za gospodarske družbe, to velja tudi javno podjetje kot je Simbio iz Celja. Delovanje so morali prilagoditi novonastalim razmeram in hkrati zagotoviti izvajanje najbolj vitalnih funkcij za čim manj moteno življenje občanov, še posebej kar zadeva odvoz odpadkov.

»Časi za naše podjetje, ki se ukvarja z različnimi dejavnostmi in ima približno 230 zaposlenih in je regijsko vpeto, so izredno zahtevni. Prvi ukrep, ki smo ga izvedli, je bil namenjen organizaciji naše osnovne dejavnosti v teh posebnih okoliščinah, torej odvozu mešanih komunalnih odpadkov, embalaže in bioloških odpadkov«, je povedal mag. Marko Zidanšek, direktor Simbia.

To dejavnost izvajajo v skladu z urniki, s tem, da so uvedli poostrene ukrepe in naše zaposlene opremili z zaščitnimi sredstvi. »Vpeljali smo premakljivi delovni čas, da se ekipe prerazporedijo in da ni delavcev preveč skupaj v času priprave odhoda na teren in v garderobah po vrnitvi s terena«, je Marko Zidanšek nanizal nekaj ukrepov.

Kot je še povedal, so se odzvali tudi na razmere v Šmarju pri Jelšah, ki je eno od žarišč širjenje koronavirusa in 31 delavcev, ki prihajajo s tistega območja, pustili doma, s stoodstotnim nadomestilom plače, predvsem zato, da so onemogočili okužbo v podjetju.

Prisluhnite daljšemu pogovoru z mag. Markom Zidanškom:

V novi številki Novega tednika, ki je izšla danes, pa lahko preberete tudi članek z naslovom Se bomo zadušili v odpadni embalaži?, o problematiki neprevzete odpadne embalaže v skladišču Simbia v Rceru v Bukovžlaku in v drugih komunalnih podjetjih v Sloveniji. V članku Marko Zidanšek predstavlja svoj pogled na reševanje te pereče problematike in predstavlja interventni zakon, ki ga je pripravil kot državni svetnik in je zdaj v postopku obravnave v državnem zboru.

