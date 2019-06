Častitljivih 125 let pevskega delovanja

Moški pevski zbor Gotovlje letos praznuje 125 let organiziranega petja. Za ta namen so člani pripravili poseben bilten. V žalski knjižnici je bila na ogled tudi razstava o delovanju zbora. Posebej slovesno je bilo na zaključnem koncertu.

Trenutno je v zboru 22 članov, ki delujejo pod umetniškim vodstvom Eve Deban. V okviru praznovanja častitljive obletnice so se člani zbora odločili, da bodo obletnico počastili z maratonom pevskih zborov. V petek in soboto se je predstavilo osem pevskih zborov iz okolice Žalca. Predstavili so se Mešani zbor Gostincev Celje, Moški zbor KD Petrovče, Mešani planinski zbor Žalec, Ženski zbor KD Svoboda Griže, Mešani zbor A Cappella KD Petrovče, Mešani zbor MDI Žalec, Ženski zbor KD Gotovlje in Mešani zbor Pop se slish KUD Žalec. A posebej slovesno je bilo na sobotni večer. Slavnostni koncert je bil v domu II. Slovenskega tabora v Žalcu. K sodelovanju so povabili sopranistko Natašo Zupan, otroški zbor iz POŠ Gotovlje in salonski orkester Lucky and the pipes iz Celja. Pod režijo celotnega dogajanja se je podpisala Polona Kuder Opara.

BGO

Foto: GrupA