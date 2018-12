Čater do točk na 26. mestu

Celjski smučar Martin Čater, ki je pred devetimi dnevi dopolnil 26 let, je bolje zaključil današnji superveleslalom od včerajšnjega smuka v Bormiu.

Poskrbel je za pet slovenskih točk, saj je zasedel 26. mesto. Za zmagovalcem Dominikom Parisom, velikim zmagovalcem proge Stelvio, je zaostal za dve sekundi in 40 stotink. Boštjan Kline in Miha Hrobat sta bila prepočasna za trideseterico. Specialiste za hitre discipline po Bormiu čaka krajši tekmovalni premor, na proge se bodo vrnili sredi januarja v Wengnu z alpsko kombinacijo in smukom. Čater se veseli preizkušenj na znamenitem švicarskem prizorišču.

DŠ

Foto:osebni arhiv