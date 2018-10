“Če države sami ne bomo spoštovali, je tudi drugi ne bodo”

V dvorani Golovec v Celju je bila osrednja državna slovesnost ob Dnevu suverenosti in 27-obletnici odhoda zadnjega vojaka nekdanje jugoslovanske armade iz Slovenije. Dogodek sta pripravila Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever, udeležila pa sta se ga tudi predsednik države Borut Pahor in predsednik vlade Marjan Šarec.

Osrednji govornik na prireditvi, premier Marjan Šarec, je med drugim dejal, da je praznik Dneva suverenosti zadnji izmed tistih v obeleževanju boja za državo, ki se je bil z orožjem. Kasnejša dejanja so namreč bila diplomatska prizadevanja za mednarodno priznanje in vstop v druge evroatlantske integracije, gospodarske in druge povezave, katerih članica je Slovenija.

Kot je še poudaril predsednik vlade, slavimo praznik Dneva suverenosti zaradi pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, policije ter drugih obrambno varnostnih sil, ki so nas takrat ubranili, mnogi pa dali za državo tudi svoja življenja.

Uvodnik govornik na prireditvi je bil celjski župan Bojan Šrot, všečen kulturni program na proslavi so v pripravili v Hiši kulture Celje.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA