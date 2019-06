»Če nimaš stika z otroki, nisi pravi ravnatelj«

Ponudba, da bi v največji šentjurski osnovni šoli učil fiziko in tehniko, ga je prišla pravzaprav »poiskat« na dom. Ko so ga sodelavci čez nekaj let nagovarjali, da bi sedel na stol ravnatelja, so mu povzročili precej neprespanih noči. »Dejal sem si, da bom en mandat že zdržal, a se je nato raztegnilo na 33 let.« Tako se Marjan Gradišnik spominja v dneh, ko za seboj zapira vrata ene najbolj prepoznavnih šolskih stavb v občini Šentjur. V to, da bo ta ustanova dobro delovala naprej, ne dvomi. V svojih štirih desetletjih službovanja se je namreč trudil za dobre odnose s sodelavci, z učenci in s starši. In prav dobri medosebni odnosi so po njegovem prepričanju temelj uspešnega dela.

Po osnovni šoli se je na prigovarjanje sošolk vpisal na pedagoško gimnazijo. Zaradi ljubezni do naravoslovja se je nato odločil za študij fizike in tehnike na mariborski pedagoški akademiji. Najprej se je želel zaposliti v Osnovni šoli Dramlje, ki jo je obiskoval tudi sam. Tamkajšnji ravnatelj si je zamislil, da bi novincu poleg poučevanja fizike in tehnike naložil še učenje glasbe, športa in še česa. Skupaj bi moral prevzeti približno šest predmetov. Glede na to, da sta ga ob delu čakali še kopica izpitov in diploma, je bilo mlademu učitelju ob vseh predvidenih obveznostih kar težko pri srcu. »Na srečo je tedaj k meni prišel takratni ravnatelj šentjurske osnovne šole Mirko Vrečko in mi ponudil, da bi učil le predmeta, ki sem ju študiral. Po letu učenja in odsluženem vojaškem roku sem dobil službeno stanovanje. Imel sem odlične pogoje za delo. Na voljo sem imel sodobna učila in tehnologijo. V roke sem prevzel dobre učence,« se spominja sogovornik. In dodaja, da mu za to, da je sprejel ponujeno delo, ni bilo nikoli žal.

Leta 1975, ko ste stopili skozi vrata Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur, je bilo najbrž marsikaj drugače, kot je danes. Kako se spominjate prvih let, prvega stika z otroki?

Kot mlad učitelj sem v šolo prišel navdušen. Z otroki sem skušal vzpostaviti čim bolj tovariški odnos. Kmalu sem ugotovil, da je treba vseeno postaviti določene meje. Da je prav, da je učitelj prijateljski, dober in iskren, vendar mora vzpostaviti tudi pravo razmerje do učencev. Do danes pri komunikaciji z njimi nisem imel nobenih težav. Res sem hvaležen za vse lepe trenutke. Spomnim se anekdote iz obdobja svojih učiteljskih začetkov. Ko sem začel delati, so me takratni osmošolci, ki so bili stari 15 let, vprašali, koliko sem star jaz. Povedal sem jim, da imam 21 let. Oni pa so se začudili, da sem že res star.

Kako vam je bilo nato iz učiteljevih stopiti v ravnateljeve čevlje?

Po desetih letih službovanja je tedanji ravnatelj Franc Krampl odšel na drugo delovno mesto in v šoli je nastala praznina. Sodelavci so me prosili, da bi postal ravnatelj. To je zame pomenilo nekaj neprespanih noči, saj nisem imel takšnih ambicij. Izhajam iz delavske družine. Starša sta mi privzgojila veliko delovnih navad, spoštovanje do domovine in dela, vendar sta me premalo spodbujala, da bi bil bolj samozavesten. Odločitev je bila zame res težka. Dejal sem si, da bom en mandat že zdržal, a se je naposled raztegnilo na 33 let.

Kako ste iskali ravnotežje med vodenjem šole in tem, da ste bili še vedno prisotni med učenci?

Naša šola je bila takrat med petimi največjimi osnovnimi šolami v državi. Ko še ni bilo sosednje šole v Hruševcu, je bilo največje število učencev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur 1.113. Zato ni bilo predvideno, da bi kot ravnatelj tudi učil. Kljub temu sem imel ves čas tri do štiri ure pouka tedensko, vodil sem tudi različne krožke. Poleg tega sem se redno odpravljal na jutranje sprehode med učenci. Z njimi sem se srečeval v knjižnici in večnamenskem prostoru, se z njimi pogovarjal o vsakdanjih stvareh in jim pomagal premagovati učne ovire. In to je tisto pravo. Če tega stika z otroki ne bi imel, ne bi bil pravi ravnatelj.

Osnovna šola, od katere se poslavljate, velja za najstarejšo šolsko zgradbo v občini. Stari del šteje 110 let. Ko ste nekaj postorili na enem koncu, so se potrebe po obnovi najbrž že pokazale drugje.

Ta najbolj mogočna stavba v občini res vsako leto potrebuje trud in posodobitve. Gre za nikoli končano zgodbo. Vsako leto lahko kaj postoriš, a se skoraj nič ne pozna – razen pri denarju. A kljub temu mi bo vedno v ponos, da sem vodil takšno častitljivo ustanovo. V podobnem slogu je bila zgrajena tudi stavba Šolskega centra Šentjur. Ko smo šolo obnavljali, smo za mnenje vprašali učence in se skupaj odločili za rožnato barvo fasade. Zdaj je barva nekoliko zbledela in je stavba dobila pravo patino, ki jo vsi opazijo in pohvalijo. A eno je zunanjost. Bistveno bolj je namreč pomembna duša šole.

Zagotovo so duša šole tudi zaposleni. Kakšne lastnosti ste želeli pri tistih, ki ste jih bili pripravljeni sprejeti med svoje sodelavce?

Ekipa strokovnih sodelavcev, a tudi vseh ostalih zaposlenih je zagotovo najpomembnejša. Tako kot diha celotna ekipa, tako kot diha zbornica, tako dihajo tudi razredi. Zelo toplo mi je pri srcu, ker vem, da sem ustvaril ekipo, ki je pripravljena sodelovati in opraviti še kaj več kot le svoje osnovne obveznosti. Včasih se je kdo čudil, kako mi je to uspevalo. To lahko dosežeš le na dolgi rok, z lastnim zgledom in s svojim odnosom do ljudi. Do sodelavcev sem poskušal biti vedno »fer«, vendar sem seveda tudi od njih pričakoval, da so takšni.

Kako danes, ko imate za sabo številne učiteljske in tudi vodstvene izkušnje, dojemate poslanstvo učiteljev? Nenazadnje mentorjev z veliko začetnico, ki se nas dotaknejo v otroštvu, ljudje zlepa ne pozabimo …

Drži, še kot odrasli ohranjamo spomin na učitelje, ki so se nas dotaknili. Gre za mentorje, ki nam dajo popotnico, ki jo v osnovni šoli morda še ne razumemo, a pride prav kasneje v življenju. Gre za odnos do dela, spoštovanje, sprejemanje različnosti … To so vrednote, za katere je v današnjem učnem programu morda premalo prostora.

Vaša šola se precej posveča nadarjenim učencem. Mnogi pod okriljem šole obiskujejo šolska in obšolska tekmovanja. Še posebej odmevni so uspehi učencev na področju kulture in gledališke dejavnosti.

Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur je že vrsto let naj gledališka šola v državi. Pred kratkim so se učenci udeležili republiškega srečanja, kjer so ponovno kot v zadnjih letih prejeli zlato priznanje. To je med vsemi 270 šolami uspelo le 12 šolam, od tega dvema iz celjske regije. Nasploh so vse naše prireditve nekaj posebnega in prav to je zasluga ekipe zaposlenih, skupnega dela in tega, da se sodelavci na delovnem mestu dobro počutijo. Letos so bili naši učenci tudi državni prvaki v robotiki. Imeli smo precej državnih prvakov in visokih uvrstitev na športnem področju, a tudi na ostalih področjih. A tekmovalnost je eno, pomembneje se mi zdi, kaj učenci odnesejo iz šole in kako se s tem znajdejo v življenju.

Vsi otroci seveda ne bodo zdravniki, pravniki, znanstveniki. Kako tudi njim osnovno šolo zapisati v spomin kot lepo, dobro izkušnjo?

Predvsem s pravilnim odnosom, za katerega se res trudimo. Morda se kdo kdaj počuti tudi malo prikrajšano. Vendar skušamo tudi tistim, ki niso tekmovalno usmerjeni, ponuditi program, ki jim bo dal dobro popotnico. V šoli je tudi oddelek z nižjim izobrazbenim standardom. Tudi te učence uspešno vključujemo v dejavnosti šole in menim, da kakršnekoli stigme ne čutijo. Zadovoljen sem, da nam je to uspelo. Tako je namreč tudi prav.

Mnogi starši, a tudi nekateri strokovnjaki opozarjajo, da je osnovna šola prezahtevna in da jo učenci zato jemljejo pretežno kot breme. Spet drugi pravijo, da tudi življenje ni potica. Kaj o odnosu učencev do učenja menite vi?

Vedno bosta obstajali dve struji, ki bosta imeli nasprotno mnenje. In prav je tako. Menim, da šola od učencev ne zahteva previsoke ravni znanja. Staršem zaradi tega ni treba pretirano skrbeti. Po mojem prepričanju večji problem predstavljajo dejavniki, ki učence zamotijo, ko bi ti morali delati za šolo. Učenje vedno ni lahko. A brez vloženega truda in lastne volje otroci v prihodnosti ne bodo dosegli želenega uspeha. Je pa res, da jih morajo znati učitelji motivirati na pravi način. Tudi tako, da določene učne zagate rešimo z uporabo IKT-naprav, pametnih telefonov … Ko razmišljam kritično, se zavedam, da bo treba marsikaj spremeniti tudi pri pouku. Temeljito bo treba prenoviti učni načrt, iz njega »vreči« nepotrebne vsebine, ki jih lahko mladi mimogrede sami poiščejo na vsakem koraku. Učencem bo treba dati več napotkov, kako s pomočjo tehnologije, ki jo že uporabljajo, priti do podatka in kako ga pametno uporabiti. Kolesa ne moremo zavrteti nazaj. Če otroci že imajo pametne naprave, naj jih izkoristijo v pametne namene. Na prvem mestu ostajajo dobri odnosi. Brez njih napredka ne bo.

TINA STRMČNIK

Foto: GrupA

»Menim, da je skrajni čas, da se učni načrt spremeni, prečisti in da damo prvo mesto vrednotam, ki jih izgubljamo. Brez njih človek namreč ne more preživeti.«

»Zadnja resna reforma osnovnega šolstva je bila v času ministrovanja Slavka Gabra. Vse spremembe od takrat so le igra v peskovniku.«

»Včasih smo znali otroci nesoglasja urediti sami. Zdaj to urejajo mamice in očetje.«