Če ste v življenjsko ogrožajočem stanju, ne čakajte!

»Opažamo, da nekateri bolniki z nujnimi stanji, kot sta srčna ali možganska kap, v teh razmerah predolgo čakajo doma z nujno pomočjo. Naše urgentne ambulante delajo in nujna pomoč je nudena takoj. Zato svarimo, da naj ob takšnih stanjih ljudje ne čakajo s klicem na pomoč,” pravi poslovna direktorica Splošne bolnišnice Celje Margareta Guček Zakošek.

“Absolutno pa naprošamo, da naj ljudje upoštevajo navodila, hkrati pa, naj v tem času ne opravljajo dela, ki so lahko nevarna. Niti doma. Vsak kos opreme, ki jo porabimo zaradi poškodb, ki jih ne bi bilo, če bi ljudje upoštevali pravila, nam pride v nujnih primerih prav,« pravi sogovornica.

V Splošni bolnišnici Celje sta trenutno hospitalizirana dva okužena bolnika. Okužena pa je tudi ena izmed zdravstvenih delavk, vendar do okužbe ni prišlo v bolnišnici. Prav tako okužena ni bila v stiku z bolniki.

V bolnišnici je ustanovljena tako imenovana bolnišnična poveljniška skupina, v kateri so poslovna direktorica, strokovni direktor, predstavniki, ki koordinirajo Urgentni center Celje, internistiko, intenzivo, kirurgijo in internistično prvo pomoč. Ta skupina sprejema odločitve, ki v veljavo stopijo takoj in so pomembne za delovanje celotne bolnišnice. »Takšna organizacija je nujna in na žalost ni veliko prostora za diskusije. Odločitve so jasne in z njimi vsak dan redno seznanjamo vse zaposlene,« pravi Guček Zakoškova.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: Andraž Purg – GrupA