»Če želi biti fotograf spoštovan, mora spoštovati, kar fotografira«

Boris Vrabec po poklicu sicer ni fotograf, a njegove fotografije so izjemno navdihujoče in lepe. Pogosto ga boste srečali v Laškem in okolici, kjer s katerim do svojih fotoaparatov lovi krasne motive in odkriva pozitivne zgodbe.

Kar mojstra fotografije iz Laškega loči od ostalih fotografov, je njegov odnos do vsega, kar ujame njegov fotografski objektiv. Namenoma išče dobro, lepo in navdihujoče. »To je moje poslanstvo, moj cilj,« pravi Boris Vrabec, ki prizna, da kadar kdo želi fotografijo, ki bi koga prikazala v slabi luči, to zavrne.



Več v portretu v tiskani izdaji Novega tednika.

Foto: GrupA