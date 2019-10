Čebelam je zelo nevarna, ljudem ne

Huda gniloba čebelje zalege je bolezen, ki je lahko usodna za čebelarstvo širšega območja. Na našem območju je trenutno več žarišč te bolezni, zaradi česar velja tam zapora območja. Gre za tri kilometre preletne razdalje. Tri žarišča so na območju Zreč ter po eno v Rogatcu ter na Paškem Kozjaku.

Na območju Zreč so žarišča v Radani vasi, na Boharini ter Loški gori. Ljudem, ki uživajo med ta čebelja bolezen, ni nevarna. Huda gniloba čebelje zalege je kužna bolezen, ki jo povzroča bakterija. Ta lahko preživi v čebelji družini, satju in okolici čebelnjaka, celo po več kot štirideset let. »Ta kužna bolezen je čebelam zelo nevarna še posebej v tem obdobju, ko je topla jesen. Čebele tako prenašajo bolezen med čebelnjaki širšega območja,« opozarja veterinarka Alenka Jurič, iz celjske enote Nacionalnega veterinarskega inštituta. Čebelarji morajo ravnati premišljeno ter na primer opustiti krmljenje čebel na prostem, dolgotrajne preglede ter puščanje satja izven panjev. Ko pride do bolezni, so spremembe hitro opazne, saj čebelja zalega odmira. Čebelarji morajo nato nemudoma obvestiti Nacionalni veterinarski inštitut, saj velja v Evropski uniji navodilo o obvezni prijavi te bolezni.

Huda gniloba čebelje zalege je pri nas redno prisotna, saj je v naši regiji vsako leto od deset do petnajst primerov, te bolezni. Stanje se je izboljšalo, saj je bilo včasih tudi do petdeset primerov na leto. »Pripomorejo predvsem natančno delo čebelarjev, higiena ter menjava satja,« je poudarila veterinarka.

BJ

Foto: Pixabay