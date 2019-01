Celjan Pipan iz Zadra v Budimpešto

Celjski košarkarski trener Aleš Pipan je sezono začel v Zadru, kjer pa je kmalu odstopil. Nadomestil ga je domačin Ante Nazor. Nekdanji slovenski selektor (vodil je tudi Makedonijo in Poljsko) se je znova preselil na tuje.

Postal je trener madžarskega kluba TF Budapest. Skušal ga bo rešiti pred izpadom iz lige. Pipan, ki bo 24. maja dopolnil 60 let, je z laškim Zlatorogom leta 2004 osvojil naslov pokalnega prvaka. Trinajsti krog v 2. slovenski košarkarski ligi se bo začel že danes. Terme Olimia, ki so na vrhu lestvice skupaj s Sežano, bodo ob 19. uri v Podčetrtku pričakale ekipo Plama Pur. Ta si deli tretje do peto mesto in ima prav toliko zmag kot Celje, ki bo jutri odpotovalo v Medvode.

DŠ

Foto: arhiv NT-RC