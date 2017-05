Celjani brez težav, spodrsljaj Gorenja

Rokometaši Rika Ribnice so pripravili presenečenje, saj so v 6. krogu lige za prvaka s 27:23 premagali Gorenje. Velenjčani so očitno plačali ceno za derbi sredi tedna, ko so po velikem boju osvojili točko proti Celju (25:25). Ribničani so sicer potrebovali sedem minut, da so dosegli prvi gol, a so nato v nadaljevanju povsem zasenčili goste. Povedli so z 9:5, na odmor pa odšli s prednostjo 12:9. V drugem delu so gostitelji dokončno šokirali goste. Velenjčani so po porazu v Ribnici izgubili stik s Celjani na vrhu lestvice. Pivovarji so namreč tokrat z 28:22 porazili Škofjo Loko. Blaž Janc je dosegel devet golov.

MITJA KNEZ

Foto: S. K.