Celjani imeli že osem golov naskoka

Že več kot štiri leta velenjski rokometaši niso premagali celjskih. V tekmi 10. kroga lige Seha je bilo Celje Pivovarna Laško boljše od Gorenja z 31:27.

Pred 1.500 gledalci v dvorani Zlatorog so gostitelji s hitro igro vodili po prvem polčasu s 16:12, za osem golov so povedli v 45. minuti, ko je zadel Borut Mačkovšek. Dosegel je štiri gole, Kristijan Bečiri, ki je na spisku hrvaškega selektorja, in Jaka Malus, ki ni na seznamu slovenskega, pa po šest. Prav toliko golov sta za Gorenje dosegla bivša “pivovarja” Alem Toskić in Matjaž Brumen. Celjani so tretji na lestvici. V sredo bodo gostovali v Brestu, v soboto pa bodo pričakali Tatran iz Prešova

DŠ

Foto: SHERPA