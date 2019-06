Celjani za konec dobili derbi z Velenjčani

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v zadnjem krogu državnega prvenstva s 30:26 ugnali Gorenje Velenje in tako potrdili 23. zvezdico, ki so jo osvojili že pred koncem prvenstva.

117. obračun sosedov v zgodovini je bil tako bolj prestižnega kot tekmovalnega pomena, smetano pa so na koncu pobrali Celjani. Ti so po izenačenem prvem polčasu v drugem malenkostno bolj odločno stopili na plin in tehtnico nagnili na svojo stran. V domači ekipi je bil najučinkovitejši Branko Vujović s sedmimi, v gostujoči pa so Domen Tajnik, Matic Verdinek, Miha in Aleks Kavčič dosegli po pet golov.

Celjani so tako osvojila 23. naslov državnih prvakov, velenjsko Gorenje je sezono končalo na drugem mestu, je pa osvojilo letošnji pokalni naslov. Od prvoligaške druščine se poslavljata Dol TKI Hrastnik in Sviš Ivančna Gorica. Nova člana elitne lige sta ekipi iz Slovenj Gradca in Izole.

Kljub osvojenemu državnemu naslovu pa sezona Celjanom ne bo ostala v najlepšem spominu. Na domači sceni so doživeli nekaj bridkih porazov, med drugim so ostali praznih rok v pokalnem tekmovanju in superpokalu, zastavljenih ciljev niso izpolnili niti na mednarodnem prizorišču.

V mestu ob Savinji bodo morali po koncu sezone pošteno zavihati rokave, saj bo ekipo zapustilo kar osem igralcev. Od knežjega mesta se tako poslavljajo Branko Vujović, Jan Jurečič, Jaka Malus, Rok Ovniček, Aljaž Panjtar, William Accambray, Igor Anić in Kristian Bećiri. Novim izzivom naproti odhaja tudi pomočnik trenerja Stanko Anderluh. Novost pa se obeta tudi v navijaški skupini, z mesta predsednika Florijanov se zaradi številnih ostalih obveznosti poslavlja Igor Šolman.

LKK, STA, foto: RK CPL