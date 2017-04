Celjanke brez težav skozi polfinale; finalna serija se začne v soboto

Košarkarice celjskega Athleta so v polfinalu končnice državnega prvenstva izločile Konjice in se uvrstile v finale. Na prvi tekmi so Konjice v domači dvorani premagale z visokih 108:54, na drugi tekmi so bile v Slovenskih Konjicah uspešnejše z 69:53. S sedemnajstimi točkami je bila prva strelka Athleta Andrea Marić. Pri gostiteljicah je dve več dosegla Katja Klančnik. Varovanke trenerja Damirja Grgića zdaj čakajo na veliko finale, ki se v dvorani Gimnazije Celje – Center začne v soboto ob osemnajsti uri. Kot je že stalnica zadnjih nekaj let bodo Celjankam nasproti stale košarkarice Triglava iz Kranja.

MITJA KNEZ

Foto: MITJA KNEZ