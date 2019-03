Celjanke tretje, prvakinje Bolgarke

Košarkarice Cinkarne Celje so na zaključnem turnirju Jadranske lige osvojile tretje mesto, celjske igralke do 15 let pa so bile na final-fouru lige Waba v Beogradu celo druge.

V dvorani Gimnazije Celje Center so se gostiteljice po bolečem sobotnem polfinalnem porazu ustrezno zbrale in ugnale Crveno zvezdo s 83:70. Daleč najboljše so bile kapetanka Larisa Ocvirk in Zala Friškovec s po 19 ter Chatrice White z 18 točkami. Prvo mesto je osvojil bolgarski Beroe, ki je v dramatičnem finalu s točko prednosti ugnal podgoriško Budučnost. Najboljša mlada igralka sezone je Friškovčeva, ki je bila tudi najboljša strelka final-foura, najboljša skakalka pa Larisa Ocvirk.

DŠ

Foto: SHERPA