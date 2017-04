Celjanom dvajseti pokalni naslov

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so letošnji zmagovalci zaključnega turnirja za pokal Slovenije v Mariboru, potem ko so na finalni tekmi premagali mariborski Branik s 36:28. Celjski rokometaši, ki so v polfinalu premagali velenjsko Gorenje, so pod streho spravili prvo letošnjo lovoriko. Na velikonočno nedeljo so na finalni tekmi za pokal Slovenije na kolena položili Mariborčane in dosegli že 20. zmago v tem tekmovanju. Po številu pokalnih zmagoslavij so absolutni rekorderji, od osamosvojitve naprej so trikrat slavili Koprčani, po enkrat pa rokometaši iz Velenja, Hrpelj in ljubljanskih Prul. Na tekmi za tretje mesto je velenjsko Gorenje po dveh podaljških ugnalo Riko Ribnico s 37:35. V celjski ekipi je bil v finalu strelsko najbolj razpoložen Blaž Janc z desetimi goli, medtem ko jih je Luka Žvižej prispeval sedem. Luka Žvižej si je prislužil naziv najboljšega igralca zaključnega turnirja, medtem ko Blaž Janc najboljšega strelca. Skupno je dosegel 17 golov.

MITJA KNEZ

Foto: GrupA