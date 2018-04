Celje: danes osrednja prireditev ob dnevu zdravja

Danes bo v Celju osrednja prireditev ob svetovnem dnevu zdravja, ki nosi slogan Zdravje za vse. Prireditev v mestu se bo začela ob devetih na Krekovem trgu. Ob devetih bosta tudi 10. dobrodelna tek ali hoja v boju proti debelosti Zdravo hujšam, ki ju pripravlja Fundacija utrip humanosti. Start bo ob Šmartinskem jezeru pri Pušn šank pri Tini.

Osrednjo prireditev v mestu pa organizirajo Mestna občina Celje, Javni zavod Socio in Celje Zdravo mesto.

Govori direktorica JZ Socio Suzi Kvas.

V mestu se bo tako na stojnicah predstavilo 50 različnih društev, organizacij in šol s svojimi dejavnostmi in aktivnostmi, ki so usmerjene v osveščanje o zdravem načinu življenja, dodaja Kvasova.

Dogodek se bo sklenil tudi letos z medgeneracijskim pohodom s Krekovega trga proti Špici, nato nazaj do Doma upokojencev, kjer bodo tudi brezplačne meritve krvnega tlaka in utripa.

SŠol

Foto: SHERPA