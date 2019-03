Celje devetič, Velenje desetič

Danes zvečer se bodo številni slovenski kraji pridružili mednarodnemu projektu Ura za Zemljo. Gre za največji svetovni okoljski dogodek, ki spodbuja večjo skrb za okolje in prebivalce po vsem svetu vabi, da vse dni v letu ravnajo Zemlji prijazno. Globalno pobudo proti podnebnim spremembam je leta 2007 začela organizacija World Wildlife Fundation. Od simboličnega dogodka ugašanja luči v Sydneyu leta 2007, je Ura za Zemljo prerasla v akcijo, ki jo podpirajo v več kot 180 državah.

Mestna občina Celje bo letos pri projektu sodelovala devetič, Velenjčani so se projektu priključili že leto prej. pa se je leta 2010 kot prva slovenska občina pridružila temu projektu.

V Celju bodo danes med 20.30 in 21.30 uro izklopili razsvetljavo na območju starega mestnega jedra in na Starem gradu Celje. V Velenju bodo za eno uro ugasnili luči na Velenjskem in Šaleškem gradu ter na Titovem trgu. S simbolnim dejanjem želijo dvigniti zavest o pomembnosti odgovornega obnašanja do okolja in spoštovanja našega planeta.

LKK, foto: pixabay