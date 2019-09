Znani so pari četrtfinala pokala Nogometne zveze Slovenije. Pri žrebu so imeli veliko sreče celjski in velenjski nogometaši. Oboji se bodo pomerili z drugoligašema.

Celjani bodo najprej gostili ekipo Kalcerja, na povratni tekmi pa bodo igrali v Radomljah. Velenjčani bodo najprej gostovali v Lendavi, nato pa bodo Nafto pričakali na svojem štadionu. Prvi četrtfinalni boji bodo 16. ali 23. oktobra, potniki v polfinale pa bodo znani v sredo, 30. oktobra.

DŠ

Foto: SHERPA