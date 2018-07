Celje je lahko ponosno na ambiciozen poletni festival

Ponovitev muzikala Veronika Deseniška je bila zadnja prireditev znotraj novega festivala Celjski grad, ki je letos ponudil spektakularno in pestro dogajanje na enem najlepših slovenskih prizorišč, na Starem gradu Celje. Organizatorjem je uspelo izpeljati prav vse dogodke, žal so morali dva koncerta prestavili v dvorano Golovec in eno kinoprojekcijo v Mestni kino Metropol.

Festival Celjski grad je bil letošnja celjska festivalska novost, ki so jo organizirali Zavod Celeia, Hiša kulture Celje in Mestna občina Celje. Organizatorji so zadovoljni s tem, kar so se ob pilotnem projektu naučili in kako so se obiskovalci odzvali na festival, pravi producent festivala Miha Firšt.

Organizatorji so poudarjali, da je dodana vrednost festivala angažiranje lokalnih ustvarjalcev in s tem želijo nadaljevati tudi v prihodnje.

Producenti Veronike Deseniške že razmišljajo o novem projektu, ki bi se naj dogajal zopet na Starem gradu, saj le-ta ponuja veliko scenskih variacij. Z obiskom sklopa filmov Kino pod grajskimi zvezdami na Starem gradu so zadovoljni tudi v Mestnem kinu Metropol, dodaja programski vodja kina Samo Seničar.

Pilotni projekt festival Celjski grad je zvišal kakovost že tako bogate celjske kulturne ponudbe.