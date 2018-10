Celje je najlepše mesto v državi

V Portorožu so v začetku tedna Celju podelili naziv najlepšega med večjimi mesti, Slovenske Konjice so najlepše med manjšimi. Med zdraviliškimi kraji je znova brez konkurence Podčetrtek, ki je prepričal tudi največ občinstva v spletnem glasovanju. Najboljši glamping nudijo v Herbal glamping resortu na Ljubnem.

»Obvezen je sprehod po mestu, ogled kakšnega od muzejev, postanek na savinjskem nabrežju, na Starem gradu, na Celjski koči in na Šmartinskem jezeru,« o največjih odutih za goste v svojem mestu našteje celjski župan Bojan Šrot. Priznanja je bil vesel. »To je priznanje mnogim; tako vsem prebivalcem Celja, mojim sodelavkam in sodelavcem na mestni občini ter v javnih zavodih in javnih podjetjih. Skupaj skrbimo zato, da je podoba Celja takšna in da je Celje – kar sam govorim že dolgo, zdaj pa imamo uradno potrditev – najlepše slovensko mesto.«

Turistična zveza želi s tekmovanjem spodbuditi lokalne skupnosti za izboljšanje kakovosti življenja tako domačinov kot turistov. Peter Misja, dolgoletni predsednik zveze, opaža, da se trud obrestuje. »Akcija je stara že tri desetletja in vsako leto jo uvedemo tudi s tradicionalnimi spomladanskimi čistilnimi akcijami. Priznati moram, da je v zadnjih letih tudi v naši regiji vse več lepo urejenih krajev, marsikje pa je napredek res izrazit.«

Med nominiranci v različnih kategorijah so bili z naše regije tokrat še Velenje, Dobrna, Laško, Griže, Mozirje, Vitanje in hostel MMC Celje.

StO