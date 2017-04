Celjske košarkarice znova državne prvakinje

Košarkarice celjskega Athleta so trinajstič postale državne prvakinje. S 3:0 so v finalni seriji odpravile igralke Triglava.

Celjanke so izkoristile prvo zaključno zmago, na tretji tekmi so Triglav premagale s 66:61.

Najbolj zaslužna za zmago Celjank je Shante Evans, ki je prišla do dvojnega dvojčka (25 točk in 10 skokov). Evansova je bila obenem imenovana za najkoristnejšo igralko finala in najkoristnejšo igralko v sezoni 2016/2017.

Za košarkaricami Athleta Celja je odlična sezona, saj so osvojile trojno krono. Po osvojitvi mednarodne lige WABA, pokalnega tekmovanja so postale še državne prvakinje.

Vir: RTVSLO

Foto: arhiv NT&RC