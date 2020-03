Celjska bolnišnica bo začela odpovedovati nenujne posege in nenujne specialistične preglede

V Splošni bolnišnici Celje so zaradi epidemiološke situacije v državi in zaradi naraščanja števila okuženih s koronavirusom začeli s pripravami na organizacijo dela v fazi tako imenovanega »rumenega alarma«. To pomeni, da začenjajo z odpovedovanjem izvajanja nenujnih zdravstvenih storitev. Hkrati bodo tudi notranje reogranizirali delo za zagotavljanje ustreznih prostorskih, opremskih in kadrovskih virov za oskrbo vseh, ki bodo v prihodnjih dneh potrebovali bolnišnično zdravljenje.

PREVENTIVA IN INFORMACIJE O KORONAVIRUSU V SLOVENIJI: KLIK TUKAJ

Druga faza namreč pomeni, da bodo – ko bodo priprave končane – okužene v celjski bolnišnici tudi hospitalizirali. Do zdaj so v Celju namreč le opravljali odvzeme vzorcev za testiranja.

Jutri bodo zaprli tudi vhod št. 1 – to je glavni vhod v bolnišnično polikliniko – in vhod št. 8 – vhod v najstarejšo bolnišnično stavbo, tako imenovano Gizelino bolnišnico. »Vstop in izstop vseh bolnikov, ki prihajajo na obravnavo v novejši del bolnišnice in v Gizelino bolnišnico, bo potekal preko vhoda št. 6,« sporočajo v bolnišnici.

Jutri bodo tudi začeli postopno zmanjševati izvajanje nenujnih zdravstvenih storitev, v ponedeljek pa bodo prekinili še izvajanje nenujnih specialističnih pregledov. »Vse bolnike, katerih zdravstvena obravnava bo odpovedana, bomo o tem obvestili po pošti,« dodajajo v bolnišnici.

V prihodnjih dneh bodo v domačo oskrbo odpustili tudi vse bolnike, ki ne potrebujejo nujne hospitalne obravnave.

Vstopna točka za testiranje pacientov na novi koronavirus tudi naprej deluje po opredeljenem protokolu.

VEČ O TEM: TUKAJ

V veljavi ostajajo vsa navodila glede izrednih vstopov v bolnišnico. V bolnišnici so dovoljeni le obiski hospitaliziranih otrok, ki jih lahko obišče ena zdrava oseba. Še vedno je dovoljeno spremstvo ene zdrave osebe pri porodu.

VEČ O UKREPIH SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE: TUKAJ

»Vse nove informacije pomembne za uporabnike naših storitev, bomo redno objavljali na spletni strani in Facebook strani bolnišnice ter z njimi seznanjali medije,« še poudarjajo v Splošni bolnišnici Celje.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: Andraž Purg – GrupA