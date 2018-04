Celjska bolnišnica prejela nagrado za energetsko učinkovitost

Splošna bolnišnica Celje je na 20. Dnevih energetikov, ki jih organizirata časnik Finance in Inštitut Jožef Štefan, prejela prvo nagrado v kategoriji Energetsko učinkovito podjetje ali ustanova 2018. Razlog za nagrado so dobri rezultati, ki jih je prinesla leta 2013 opravljena energetska prenova, s katero bolnišnica dosega pomembne prihranke energije kljub temu, da ves čas širi dejavnost in uporabne površine.

Povprečno dosega prihranke energije v višini pol milijona evrov letno. Leta 2013 so namreč energetsko sanacijo bolnišnice izvedli z evropskimi nepovratnimi sredstvi. Takrat je bolnišnica dobila slabe tri milijone evrov denarja. Od tega je bilo 85 odstotkov namenskih sredstev iz kohezijskega sklada EU, preostalih 15 odstotkov pa iz virov slovenske udeležbe za kohezijsko politiko.

V bolnišnica so s tem denarjem med drugim obnovili ovoj enega izmed bolnišničnih objektov, zamenjali stavbno pohištvo v enem najstarejših delov bolnišnice, zamenjali klimatske naprave, obnovili objekt, v katerem je oddelek za patologijo in citologijo ter poskrbeli za primarno energetsko oskrbo s posodobitvijo sedmih toplotnih podpostaj, posodobitvijo kotlovnice, rekonstrukcijo sistema za vzdrževanje tlaka in vzpostavitvijo centralnega nadzornega sistema.