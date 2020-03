Celjska bolnišnica s poostrenimi ukrepi, zaprtih več vhodov, ni osebnega naročanja

Splošna bolnišnica Celje je zaradi razmer s koronavirusom dodatno poostrila ukrepe. Da je situacija resna, je bilo danes videti tudi v Urgentnem centru Celje. V primerjavi s preteklimi dnevi se je povišalo tudi število testiranj, hkrati pa je večje tudi število klicev na posebno informativno številko bolnišnice 03 423 30 79.

»Pripravljeni smo,« pravi Tanja Selič Kurinčič, specialistka infektologije in vodja službe za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb v celjski bolnišnici. Danes smo z njo govorili v Urgentnem centru Celje, kjer je bila ves čas v stiku z zdravstvenim osebjem, ki je vpeto v preverjanje trenutne situacije. V Celju so uvedli izredno stroge ukrepe (objavljeno v nadaljevanju). Odprt je le en vhod v urgentni center. Na drugem medicinska sestra in receptor oziroma varnostnik preverita vsakega, ki v center vstopi.

Prvi ukrep je zapiranje nekaterih vhodov v prostore Splošne bolnišnice Celje. Od danes bodo tako zaprti vhodi s številkami: 1A, 7 (nov vhod), 10, 13, 13 A.

»Na vhodih, ki bodo ostali odprti bo vzpostavljen epidemiološki nadzor tistih, ki bodo vstopali v bolnišnico. Po simptomih novega koronavirusa bodo izprašani tudi tisti, ki bodo v bolnišnico prihajali zaradi drugih zdravstvenih težav. Izkušnja prvega bolnika (ne v Celju, op.a.), pri katerem je bila dokazana okužba, je namreč pokazala, da je bolnik v zdravstveno ustanovo najprej prišel zaradi drugih zdravstvenih težav. Osebje bo tudi zavračalo obiskovalce. Večina vhodov, ki bodo ostali odprti, bo odprta do 15.30, z izjemo vhoda št. 6, ki bo odprt do 21. ure. 24 ur dnevno pa bo odprt le vhod št. 20, to je vhod v urgentni center Celje, so sporočili iz celjske bolnišnice.

Da bi čimbolj omejili število ljudi, ki bodo v prihodnjih dneh vstopali v bolnišnico, so sprejeli tudi naslednje ukrepe:

ukinitev osebnega naročanja na zdravniško obravnavo. Vse bolnike pozivajo, da do preklica za naročanje uporabljajo druge načine, to je naročanje po telefonu, preko e-naslova [email protected] oz. spletne strani eZdravje-zVem;

ukinitev osebnih informacij o bolnikih na bolnišničnih oddelkih. Informiranje svojcev, ki so jih bolniki za to pooblastili, bo potekalo po telefonu;

v primeru kritičnega zdravstvenega stanja bolnikov bodo obiski svojcev dovoljeni izključno ob predhodni pisni odobritvi zdravnika.

Poleg tega se z današnjim dnem v bolnišnici:

začasno ukinjajo izobraževalni procesi vseh strokovnih profilov,

odpovedujejo obiski vseh poslovnih partnerjev,

prepove uporaba samopostrežne restavracije za zunanje obiskovalce. Do preklica bo namenjena le zaposlenim v bolnišnici.

»Enotna točka sprejema, v kateri potekajo odvzemi kužnini pacientom s sumom na okužbo z novim koronavirusom, do nadaljnjega deluje v izolacijski ambulanti urgentnega centra. Takoj po dostavi kontejnerjev pa jo bomo vzpostavili v treh kontejnerjih pred urgentnim centrom. Vse paciente s sumom na okužbo prosimo, da se pred prihodom najavijo na telefonsko številko 03 423 30 79,« pojasnjujejo v bolnišnici.

»Trenutno je najpomembneje to, da oseba, ki sumi na okužbo, pred prihodom v bolnišnico obvezno pokliče svojega zdravnika. Še vedno največ lahko storimo sami s pravilno higieno kašlja in pravilnim umivanjem rok,« je jasna Selič Kurinčičeva. Predhodno je treba poklicati predvsem zato, da se istočasno v izolacijski čakalnici ne znajdeta dve osebi s sumom na okužbo. V primeru, da bi bil pri prvi samo sum, pri drugi pa bi test kasneje pokazal na okužbo, je skupno čakanje tudi tveganje. Sogovornica dodaja, da osebe, ki kličejo in jih testirajo, tudi naročijo.

V celjski bolnišnici imajo tudi načrt za drugo in tretjo stopnjo obravnave v primeru povečanja števila bolnikov. To pomeni zdravljenje le-teh v Celju. Za sprejem bolnikov so predvideni klinična centra v Ljubljani in Mariboru ter bolnišnica Golnik. Nato, v primeru dodatnega povečanja števila bolnikov, sledi hospitalizacija bolnikov tudi v Celju.

V bolnišnici so izdelani tudi natančni načrti v primeru hospitalizacije bolnikov, in sicer glede čiščenja vseh priborov, sob in materiala, s katerim bi morebitni bolniki prišli v stik.

Po naših podatkih je bil danes tudi strokovni sestanek bolnišničnega vodstva in vodstva Zdravstvenega doma Celje. Poostrene ukrepe naj bi tako dorekli skupaj.

“V želji, da kar najbolj zmanjšamo možnosti okužb s koronavirusom, bo vstop v Zdravstveni dom Celje od ponedeljka, 9. marca, do preklica mogoč le skozi vhod z zadnjega parkirišča (pri dvigalu). Že pred vstopom bo zdravstveno osebje vse povprašalo o namenu obiska in osebe podučilo o določenih postopkih in pravilih, ki ta trenutek veljajo v vseh zdravstvenih ustanovah po državi. Za paciente, ki bodo namenjeni k pulmologu ali v otroški dispanzer, pa bosta še naprej odprta dosedanja vhoda,” pa so sporočili iz Zdravstvenega doma Celje.

Ostre ukrepe so uvedli tudi v domovih za starejše. Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes vsem domovom predlagalo, da nemudoma sprejmejo ukrep popolne prepovedi obiskov. Tako so takšno prepoved denimo danes že sprejeli tudi v Domu ob Savinji v Celju.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: GrupA