Celjska regija v vrhu po nezdravem prehranjevanju

Mesec oktober je posvečen hrani, 16. oktobra po vsem svetu obeležujemo dan hrane. Svetovna organizacije za hrano in kmetijstvo (FAO) ob tem dnevu izpostavlja lakoto, ki pa je glede na finančne in tehnološke vire, s katerimi razpolaga svet, nesprejemljiva. S sloganom »#BrezLakote« opozarja na vse večji prepad med razvitim in nerazvitim svetom. Tako kot obstajajo v svetu razlike v dostopnosti do hrane tudi v Sloveniji beležimo neenakosti v zdravem prehranjevanju.

Najnovejši podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so pokazali nekatere ugodne trende na področju prehranjevanja. Še naprej pa ostaja precejšna razlika med vzhodnim in zahodnim delom države. Na vzhodu je nezdravega prehranjevanja več.



Podatki za Celjsko regijo so na določenih področjih zelo vzpodbudni, spet drugje so naše prehranske navade še vedno skrb vzbujajoče. Tako smo po količini zaužitih sladkih pijačah med regijami, ki jih uživajo najmanj. Po drugi strani pa manj posegamo po priporočeni sveži zelenjavi in sadju. V naši regiji vsakodnevno večerja najmanj prebivalcev, manj od državnega povprečja jih redno zajtrkuje. Ljudej uživajo manj rib in več mesa. Vse to nas v povprečju uvršča na drugo mesto med regijami, ki se prehranjujejo najbolj nezdravo. Pogostost splošnega nezdravega prehranjevanja v zdravstveni regiji Celje tako znaša 54,5 odstotka, kar je za štiri odstotke več kot je slovensko povprečje.

