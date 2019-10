Celjska umetniška scena mednarodno prepoznavna

V Moderni galeriji v Ljubljani je trenutno mogoče videti, kaj najboljšega ponuja slovenska sodobna umetnost na tem področju. Med 26 umetniki in skupinami so na ogled tudi dela petih celjskih umetnikov.

Prva trienalna razstava je bila leta 1994 v Moderni galeriji v Ljubljani. Zanjo so se odločili, ker je imela v tistem času sodobna umetnost obrobno vlogo in si je bilo treba izboriti prostor z nečim, kar bi imelo kontinuiteto. Trienalna razstava je sčasoma pridobila mesto osrednjega dogodka na področju sodobne likovne umetnosti v Sloveniji. Vsaka razstava trienala je zaupana drugemu kuratorju, izmenično slovenskemu in tujemu, pri čemer imajo tuji kuratorji zunanji pogled na aktualno slovensko umetniško produkcijo ter posledično manj predvidljiv izbor sodelujočih umetnikov. Letošnji trienale nosi naslov Živo in mrtvo. Češki kurator Vit Havránek je razstavo zasnoval okoli treh protislovnih stanj sedanjosti – živega in mrtvega stanja konceptualizma, analogne in tekoče materialnosti ter podzavesti kot bojnega polja kognitivnega kapitalizma.

Priljubljena dela Ize Pavlina

»Češki kurator Vito Havránek je med spoznavanjem slovenskih umetnikov očitno prepoznal velik potencial v celjski umetniški sceni,« je razložila Iza Pavlina, ki se na trienalu predstavlja z novim projektom, imenovanim Hustler.

Pogled od zunaj

Poleg nje se v Moderni galeriji predstavljajo še Borut Holland, Stane Klančnik, Franc Purg in Dalibor Bori Zupančič. V generacijskem smislu je deveti trienale najširši doslej, saj na njem sodelujejo umetniki petih generacij, ki prihajajo iz petih držav. Polovica razstavljenih del je nastala ali bila producirana na novo. »Ime U3 si je zamislil pokojni kustos in mislec o sodobni umetnosti Igor Zabel. Figurativno U3 pomeni jutri,« je ime razložil celjski umetnik Franc Purg, ki letos sodeluje že tretjič.

»Razstavljati na U3 je navdihujoče, ker me je poiskal strokovnjak za sodobno umetnost, ki prihaja iz tujine, in je namenil mojemu delu pomen v celotnem kontekstu trienala. Predstavljam t. i. ›konceptualno umetnost‹ iz zgodnjih časov ustvarjanja, ki je vsekakor opredeljeno tudi s Celjem,« je razložil Dalibor Bori Zupančič. Njegove slike so po besedah kuratorja razstavljene, da bi povedale dve zgodbi.

Okolje, ki spodbuja lokalne umetnike

Kot je poudarila Iza Pavlina, izbor celjskih projektov dokazuje, da so umetniki, ki jih Celje povezuje, tudi pomemben del sodobne slovenske umetnosti. Izbrana slovenska sodobna umetnost bo v Moderni galeriji v Ljubljani na ogled do 12. januarja.

BARBARA GRADIČ OSET

Foto: GrupA

