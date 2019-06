Celjske “glavce” na svetovnem prvenstu robotike v Avstraliji

Proti Avstraliji je danes krenila skupina sedmih dijakov in dveh mentorjev iz Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije Šolskega centra Celje. V dveh ekipah se bodo pomerili na svetovnem prvenstvu v robotiki, imenovanem RoboCup oziroma prvenstvo reševalnih mobilnih robotov.

Ena ekipa se je na to tekmovanje uvrstila po lanski osvojitvi četrtega mesta na svetovnem prvenstvu v Kanadi. Druga ekipa je dobila priložnost po dvakratni osvojitvi naslova državnih prvakov. Vodstvo Šolskega centra podpira dijake pri teh dejavnostih in kot pravi direktor Igor Dosedla, so zelo pomembni tudi mentorji. “Dobri mentorji lahko nadarjenim dijakom pomagajo do izjemnih uspehov,” je dejal.

Robota, ki so ju izdelali dijaki, bosta morala voziti po poligonu, premagovati ovire in vmes opravljati različne naloge. Po končanem tekmovanju bodo dijaki nekaj dni izkoristili še za obisk katere od znamenitosti Sydneyja. Šoli je uspelo denar za pot zbrati s pomočjo podjetij v regiji, iz projekta Razvojno središče talentov ter javnega štipendijskega sklada.

TC

Foto: SHERPA