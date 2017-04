Celjske košarkarice lahko že jutri proslavijo 13. naslov

Košarkarice celjskega Athleta v finalni tekmi končnice državnega prvenstva proti Triglavu iz Kranja vodijo z 2:0 v zmagah. Prvo tekmo so v domači dvorani dobile s 66:54, v Kranju so bile uspešnejše s 60:50. Celjanke za nov naslov, ki bi bil zanje že trinajsti, potrebujejo le še eno zmago.

Tako kot v Celju je bila tudi druga tekma v Kranju izenačena. Kranjčanke so v tokratni finalni seriji dober tekmec, za Athlete zelo neugoden. V letošnji sezoni so Athletu še najbolj konkurenčne. Triglav je v prvem polčasu druge tekme vodil za šest točk. V Kranju so Celjanke tekmo dokončno odločile v zadnji četrtini. Z zelo dobro obrambo in natančnostjo v napadu. Shante Evans je v dresu Athleta dosegla 19 točk, Iva Slonjšak in Annamaria Prezelj sta jih prispevali po 14. Evansova je znova potrdila, da gre za odlično košarkarico. Skoke pod obročema je pobirala kot za šalo, njena borbenost pa je izjemna. Brez nje bi bilo zasedbi Athleta zelo težko.

»Prepričan sem da nas na tretji tekmi čaka polna dvorana. Vabim vse gledalce, da pridejo in nas podprejo na poti do novega naslova. Naredili bomo vse, da se igralke dobro spočijejo, na tekmi pa vse, da bo energija prava, da bo vse tako kot mora biti,« je vse privržence celjskega kluba in tudi ostale pozval trener Damir Grgič. Jutrišnji tretji finalni obračun med Athletom in Triglavom se bo začel ob 18. uri.

MITJA KNEZ

Foto: GrupA