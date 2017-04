Košarkarice celjskega Athleta so odigrale prvo tekmo polfinala končnice državnega prvenstva. Z visokih 108:54 so v dvorani Gimnazije Celje – Center premagale Konjice. Shante Evans in Andrea Marić sta dosegli po 18 točk. Druga polfinala tekma bo danes v Slovenskih Konjicah. Začela se bo ob 17.30. Celjanke se bodo z drugo zmago uvrstile v veliko finale domačega prvenstva, kamor je že uvrščen Triglav iz Kranja. Prvi finalni obračun bo v soboto, v Celju.

MITJA KNEZ

Foto: MiK