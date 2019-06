Celjske rokometašice bo vodila Miša Marinček Ribežl

Rokometni trener Peter Novak je zelo kratek čas vodil rokometašice kluba Zdežele Celje.

Pred novo sezono je člansko ekipo celjskega kluba prevzela Miša Marinček Ribežl (na fotografiji je levo od nje predsednik kluba Izidor Krivec, desno pa direktor kluba Jure Cvetko), ki je v igralski karieri pustila močan pečat kot odlična vratarka v več klubih in v slovenski reprezentanci: “Srečna in vesela sem, da se vračam nazaj domov, da sem svojo prvo trenersko priložnost dobila v lokalnem okolju. Ob tej priložnosti se zahvaljujem ŽRK Zdežele. Verjamem, da bom s svojimi izkušnjami in znanjem pripomogla k nadaljnjemu razvoju in novim uspehom kluba.”

DŠ

Foto: ŽRK ZDEŽELE