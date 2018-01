Celjske zverinice z roko v roki z Divjimi risi

Bratovščina odraslih katoliških skavtinj in skavtov Celje z okolico sliši tudi na ime Celjske zverinice. Tako ljubkovalno so jih namreč pred leti poimenovali na vseslovenskem taboru odraslih skavtov v Moravčah. In da so zverinice v najboljšem pomenu besede, dokazujejo tudi v domačem mestu.

Celjski odrasli skavti so ena od šestih bratovščin v celjski škofiji. Odrasli skavti se namreč zbirajo še v Mozirju, Velenju, Šentjurju, na Frankolovem. V Celju je tudi bratovščina Danijelove sove. Člani bratovščine se vedno znova veselijo novih dogodivščin, izzivov, novih korakov osebne rasti, priložnosti za služenje in tkanje novih odnosov. Srečujejo se enkrat mesečno in njihovo druženje se vedno plete okrog določene rdeče niti. Seveda si vzamejo čas tudi za druženje, prepevanje in sodelovanje s sosednjimi bratovščinami. Vsak dan si prizadevajo živeti s skladu s skavtsko obljubo, skavtskimi zakoni in krščanskimi vrednotami. Tako je njihova pomoč nepogrešljiva pri različnih dogodkih v domači župniji, spomladi se obvezno udeležijo čistilne akcije Mestne občine Celje, na državni ravni pa se udeležujejo različnih skavtskih dogodkov in srečanj voditeljev. V preteklem letu je izvršni odbor združenja odraslih katoliških skavtinj in skavtov (ZBOKSS) predlagal poseben način sodelovanja med bratovščinami, in sicer sta se po dve bratovščini pobratili. Tako ju zdaj povezuje skupna naloga, ki jo bosta uresničili naslednje leto na taboru v Kančevcih. December pa je bil za skavte predvsem v soju luči miru iz Betlehema.

V okviru bratovščine deluje tudi skavtska skupina Divji risi, ki trenutno šteje 22 članov. Gre za odrasle osebe s posebnimi potrebami, uporabnike CVD Golovec. »Veseli in hvaležni smo vodstvu in zaposlenim CVD Golovec za tako dobro in vzajemno sodelovanje,« so dejali člani bratovščine. V skavtskem letu Divji risi pripravijo več aktivnosti, od katerih najbolj izstopata dve, in sicer spomladanski celodnevni izlet in izročitev luči miru iz Betlehema pred božičem. »Divji risi pri aktivnostih radi sodelujejo, pripravljeni so se učiti. V preteklih letih so bila naša srečanja občasna, v skavtskem letu 2017/18 pa se trudimo pripravljati redna mesečna srečanja,« so obljubili odrasli skavti. Na teh srečanjih se Divji risi seznanjajo s skavtskimi vsebinami, veščinami, spoznali druge bratovščine po Sloveniji, se družili in prepevali. Ob koncu skavtskega leta bodo junija nekateri najbolj predani Divji risi izrekli tudi skavtske obljube.

MK