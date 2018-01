Celjske zvezde za življenjsko delo Lili Prap

Znani so dobitniki priznanj celjske zvezde za najvidnejše dosežke na področju kulture v Mestni občini Celje. Priznanje za življenjsko prejela književnica in likovna umetnica Lilijana Praprotnik Zupančič – Lila Prap. Dobitniki priznanj za najvidnejše dosežke v preteklih dveh letih pa sta akademski slikar in večmedijski sodobni umetnik Mark Požlep ter pesnik, igralec, mentor in organizator Kristian Koželj.

Priznanja celjske zvezde se letos drugič podeljujejo ustvarjalcem za uspešno delo in pomembne dosežke s področja kulture, ki so pomembno prispevali k prepoznavnosti Celja v širšem prostoru ali so s svojim delom pripomogli, da se mesto razvija kot prostor, ki je odprto za različne umetniške forme in kulturne prakse. Letos je komisija za podelitev priznanj v sestavi predsednika Slavka Pezdirja in članov komisije Nevenke Šivavec, Matjaža Brežnika, Nenada Firšta in dr. Aleksandra Žižka po temeljiti razpravi o vseh predlaganih kandidatih ter z javnim glasovanjem sprejela sklep, da podeli eno priznanje za življenjsko delo ter dve priznanji za najvidnejše dosežke v preteklih dveh letih.

Na javni poziv za podelitev priznanj je komisiji v predpisanem roku predložilo svoje pobude sedem predlagateljev, ki je v presojo ponudilo osem kandidatov. Za priznanje celjske zvezde za življenjsko delo so bili predlagani štirje posamezniki. Za dve priznanji celjske zvezde za najvidnejše dosežke v preteklih dveh letih pa so bili predlagani trije posamezniki in ena pravna oseba.

Priznanja bodo podeljena na prireditvi ob kulturnem prazniku 6. februarja v celjskem Narodnem domu.

