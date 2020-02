Celjske zvezde za življenjsko delo Rolandi Fugger Germadnik

V Narodnem domu bo jutri ob 19.30 slovesnost Mestne občine Celje ob slovenskem kulturnem prazniku, na kateri bodo podelili priznanja Celjske zvezde za dosežke na področju kulture. Slavnostna govornica bo mag. Polona Rifelj, direktorica Osrednje knjižnice Celje, slovesne prireditve pa se bodo v teh dneh zvrstile tudi v drugih občinah.

Priznanje celjske zvezde za življenjsko delo bo prejela zgodovinarka, mag. Rolanda Fugger Germadnik, dolgoletna kustosinja v Pokrajinskem muzeju Celje, kjer je skrbela za zbirko Celjski grofje, ob svojem muzejskem delu pa je napisala tudi več knjig. Med temi so Barbara Celjska, Grofje Celjski med zgodovino in mitom, Grofje in knezi Celjski, Ana Celjska.

Podeljeni bosta še dve priznanji celjske zvezde za izstopajoče dosežke v minulih dveh letih. Prvo bo šlo v roke Špeli Mastnak, vrhunski tolkalistki svetovnih razsežnosti, ki živi in ustvarja v Frankfurtu, nastopa pa na prestižnih festivalih v Berlinu, Salzburgu, Grožnjanu, Düsseldorfu in drugje.

Priznanje celjske zvezde bo prejel tudi Sebastijan Weber, etnolog in kulturni antropolog, zaposlen kot višji kustos v Muzeju novejše zgodovine Celje, ki je kot avtor ali soavtor v zadnjih letih sodeloval pri odmevnih razstavah in projektih, kot so Vse barve čokolade, Jeans generacija, Nevidno življenje odpadkov, Čutim Slovenijo, čutim Celje in 100 let nogometa v Celju.

RG

Foto: MOC