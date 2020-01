Celjski Agritech je Hannover v malem

Konec januarja se na celjsko sejmišče vrača lanska sejemska uspešnica – največji sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije pri nas, Agritech. Svojo ponudbo, izdelke in storitve bo med 29. januarjem in 2. februarjem v Celju predstavljalo več kot 120 razstavljavcev, organizatorji obljubljajo bogat spremljevalni program s predavanji in svetovanji.



Pobudo za organizacijo strokovnega sejma je lani dalo Združenje proizvajalcev in uvoznikov kmetijske in gozdarske tehnike (ZKGT) in kot se je kasneje izkazalo, je stroka resnično potrebovala domač specializiran sejem v zimskem času, pred glavno kmetijsko sezono. Agritech se v drugi sezoni vrača še večji in še boljši, je prepričana vodja sejma Renata Košenina.

Ker je to edini specializiran sejem, posvečen kmetijski tehniki, je za slovenski prostor še toliko bolj pomemben, pravi koordinator združenja Žiga Kršinar. Ob tem je izpostavil predvsem izobraževalni pomen sejma.

Predsednik ZKGT Branko Miler meni, da je Agritech postal “Hannover v malem” in zagotovil, da se bodo trudili sejem ohraniti kar se da strokoven.

Sejem letos prinaša nekaj novosti, med drugim informativni dan za mlade, ki se zanimajo za poklice v gozdarski in kmetijski panogi, dan trajnostnega kmetijstva, testne vožnje s traktorji in demonstracije uporabe gozdarskih strojev. Sejemsko soboto bodo organizatorji namenili predvsem gozdarjem in lastnikom gozdov.

Kot je povedal Aleksander Ratajc, vodja celjske območne enote zavoda za gozdove, je ena od nalog zavoda tudi izobraževanje.

Strokovnjaki zavoda za gozdove pripravljajo izobraževalne dogodke, osrednja tema letos pa bodo velike zveri v slovenskih gozdovih.

