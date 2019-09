Celjski fotografi v Zagrebu

Društvo fotografov Svit že od svojega nastanka sodeluje s Fotoklubom Zagreb. Letos septembra Celjani na povabilo zagrebških kolegov razstavljajo v galeriji Fotoklub Zagreb. Razstavo so poimenovali Odtenki urbanega življenja.

Društvo fotografov Svit je bilo ustanovljeno leta 2006. V naslednjih nekaj letih je bilo petkrat proglašeno za najuspešnejše fotografsko društvo v Sloveniji. Kar osem njegovih članov je mojstrov fotografije Fotografske zveze Slovenije. Predsednik društva Marko Rebov je na razstavo v Zagreb povabil štiri fotografinje – Vanjo Tajnšek, Andrejo Ravnak, Sando Ž. Fajfarič in Nevenko Papič – ki so že dlje časa članice društva in imajo precej fotografskih nagrad. Kot protiutež je povabil tudi fotografa s krajšim fotografskim stažem Nenada Popoviča. Selektor razstave Jure Kravanja se je odločil za temo Odtenki urbanega življenja. 60 fotografij je razdelil v dva sklopa – ulična fotografija in portreti.

Pokrovitelj zagrebške razstave, ki bo odprta do 29. septembra, je Veleposlaništvo Republike Slovenije v Zagrebu. Vsi, ki se želite izpopolniti v ljubiteljski fotografiji, vas društvo vabi na delavnice, ki se bodo začele v začetku oktobra.

BGO