Ob zelo dobri igri proti Kopru le točka

Celjski nogometaši so v 31. krogu državnega prvenstva vpisali nov pozitiven rezultat. V domači Areni Petrol so z 2:2 remizirali proti Kopru. Celje je spomladi še naprej neporaženo, a se ni uspelo približati četrti Gorici, ki je na obračunu s Krčani igrala 0:0. V primeru zmage Celja bi prednost znašala le še dve točki, tako pa ostaja nespremenjena.

Celjani so povedli v 34. minuti, ko je Tomislav Barišić z desne strani podal v kazenski prostor, žoga je zletela mimo Gorana Cvijanovića do Janeza Piška, ta pa jo je potisnil v prazno mrežo. To je bil njegov prvi letošnji prvenstveni gol. Vendarle pa še pred koncem prvega polčasa, v 42. minuti, so gostje izenačili. Sandi Križman je prišel do žoge in približno deset metrov od gola neubranljivo izenačil. Celje je znova povedlo v 56. minuti. Po podaji iz kota Gorana Cvijanoviča na drugo vratnico je z glavo Elvedin Džinić žogo vrnil pred vrata, kjer je bil najspretnejši Dalibor Volaš in dosegel že dvanajsti gol v sezoni. V 60. minuti je gostujoči napadalec Senijad Ibričić mojstrsko preigraval ob prodoru v kazenski prostor, nato pa malce z leve strani ugnal še vratarja Matjaža Rozmana ter postavil rezultat tekme. V 77. minuti je sicer Dalibor Volaš iz bližine zadel vratnico. Celjsko moštvo bo v soboto gostovalo pri Radomljah. Velenjski Rudar, ki je tokrat s 3:0 izgubil v Domžalah, bo v nedeljo gostil Olimpijo.

MITJA KNEZ

Foto: NK CELJE