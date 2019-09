Celjski reševalci pometli s konkurenco

Od četrtka do nedelje je bilo na Rogli že tradicionalno strokovno-izobraževalno tekmovanje ekip nujne medicinske pomoči Rogla 2019. Sodelovalo je več kot 20 ekip iz vse Slovenije, v tekmovalnem delu srečanja sta dve prvi mesti osvojili reševalni ekipi Urgentnega centra Celje.

Ekipe so se potegovale še za pokal Najsrčnejša ekipa, ki ga ponavadi prejme tista ekipa, ki se izkaže za najbolj prijazno in humano obravnavo pacienta po oceni statistov.

Letos so celjsko ekipo z zdravnikom sestavljali reševalca Tomaž Horvat in Klemen Gobec z zdravnico Tino Balog Kotnik. Ekipa je osvojila prvo mesto pred ekipama s Ptuja in iz Kranja. Po oceni statistov so Celjani v kategoriji Najsrčnejša ekipa zasedli drugo mesto. Ekipo brez zdravnika pa sta sestavljala celjska reševalca Tilen Menart in Jernej Jaromel, ki sta premagala vso konkurenco in zasedla prvo mesto med ekipami brez zdravnika. Po oceni statistov sta postala šesta najsrčnejša ekipa tekmovanja.

