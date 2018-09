Celjski reševalci pometli s konkurenco

Minuli vikend je bilo na Rogli tradicionalno, že dvanajsto strokovno-izobraževalno tekmovanje ekip nujne medicinske pomoči Rogla 2018. Med 24 ekipami nujne medicinske pomoči iz vse Slovenije in Hrvaške, ki so sodelovale v tekmovanju, sta v tekmovalnem delu srečanja vsa prva mesta letos osvojili reševalni ekipi Urgentnega centra Celje.

Letos so celjsko ekipo z zdravnikom sestavljali reševalca Jernej Jeromel in Tilen Menart z zdravnikom Matjažem Vrbincem. Ta je v skupnem seštevku za najboljšo ekipo pometla z vso konkurenco in osvojila odlično prvo mesto pred ekipami Ljubljane in Međimurja.

Celjsko ekipo brez zdravnika pa sta sestavljala reševalca Denis Verdel in Darko Zabukovšek. Tudi ta ekipa je premagala vso konkurenco in zasedla prvo mesto med ekipami brez zdravnika pred ekipama iz Škofje Loke in Trbovelj.

Po izboru statistov pa je pokal za Najsrčnejšo ekipo prejela ekipa NMP z zdravnikom iz Celja, saj je bila tudi v tej konkurenci ocenjena kot najboljša.

Strokovno srečanje na Rogli je tako izobraževalne, kot tudi tekmovalne narave, saj se na njem zvrstijo različne učne delavnice z aktualnimi temami iz nujne medicinske pomoči, nato pa se ekipe tudi pomerijo pri reševanju v primerih različnih nesreč in dogodkov.

Foto: SBC