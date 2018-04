Celjski rokometaši enaindvajsetič pokalni prvaki

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so zmagovalci zaključnega turnirja za pokal Slovenije, potem ko so v finalni tekmi v Ljutomeru premagali novomeško Krko s 40:33. Upravičili so vlogo papirnatih favoritov in znova slavili v tem prestižnem domačem tekmovanju.

Tretje mesto je osvojil gostitelj turnirja Ormož po zmagi nad Koprom z 32:28. Izbranci trenerja Branka Tamšeta so prvi polčas dobili z 20:17 po zadetku Boruta Mačkovška s 13 metrov. Sredi drugega polčasa so se Dolenjci približali le na gol zaostanka (29:28). Marsikdo je pričakoval napeto končnico, do nje pa ni prišlo. Pivovarji so namreč v prelomnih trenutkih dvoboja pokazali najbolj zrelo predstavo. Mačkovšek je dosegel sedem golov, Gal Marguč šest. Urban Lesjak je bil izbran za najboljšega vratarja turnirja, v finalu so navijali tudi Florijani.

DŠ

Foto: SLAVKO KOLAR