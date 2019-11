Celjski smučar Martin Čater med jeleni!

Organizatorji moškega smuka za svetovni pokal v kanadskem Lake Louisu so morali odpovedati prvi uradni trening zaradi slabega vremena. To bi namreč onemogočalo letenje helikopterja do lokalne bolnišnice v nujnih primerih. Poseben dogodek je na progi imel celjski smukač Martin Čater, ki je ob včerajšnjem preizkusu proge moral predčasno končati svojo vožnjo, saj so mu pot prekrižali štirje jeleni. Izjemno zanimiv posnetek je objavil na instagramu.

Košarkarice Cinkarne Celje so po sedmih krogih lige Waba same na vrhu lestvice, edine brez poraza. V svoji dvorani so z 41 točkami razlike premagale ekipo beograjskega Partizana. Andreona Keys je dosegla 23 točk, sledili sta ji Paulina Hersler z 18 in Snežana Bogičević s 15 točkami. Košarkarji Term Olimia so v devetem krogu 1. slovenske lige doma izgubili s Primorsko z 98:64. Koprčani so na vrhu lestvice brez poraza, Podčetrtčani povsem na dnu brez zmage. Aktivni so bili tudi košarkarji Celja. V zaostali tekmi 2. slovenske lige so za 19 točk nadigrali Portorožane in skočili na četrto mesto. Šele s tekmo v Škofji Loki se je sklenil 9. krog 1. slovenske futsal lige. Dobovec je s 5:1 porazil domačine, tri gole je dal Žiga Čeh. Celjski rokometaši bodo v soboto odpotovali na Norveško na tekmo lige prvakov, v Zlatorogu so Izolo odpravili z dvajsetimi goli razlike.

DŠ

Foto:SHERPA