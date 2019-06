Celjski ultramaraton lani in nikoli več?

Društvo maratoncev in pohodnikov Celje (DMPC) se pripravlja na organizacijo 28. malega maratona državnosti, ki bo v Celju v soboto, 22. junija.

Društvo je konec meseca maja izpeljalo skupščino, po kateri je bilo jasno, da – vsaj letos – ne bo ultramaratona od Celja do Logarske doline in da bo s tem prekinjena dolgoletna tradicija. Prvi mož društva Odon Simonič nam je povedal: »Težave so prevelike. Glede cilja v Logarski dolini nismo našli skupnega jezika z domačini. Zahtevali so 2.500 evrov za najem ciljnega prostora. To bi zelo podražilo izvedbo celotne pritrditve. Obenem bodo naravovarstveniki z odlokom zaščitili dolino. Ugotovili smo, da rešitve ni. Morda bi lahko ultramaraton zaključili v Solčavi, toda prireditev bi izgubila na veljavi. Tudi preimenovati bi se moral.« Več v jutrišnji številki Novega tednika.

DŠ

Foto: SHERPA