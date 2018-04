Celjski zbori spet med najboljšimi

Na bienalnem zborovskem tekmovanju Naša pesem je zbor Collegium Vocale Celje dobil srebrno plaketo, prav tako je srebrno plaketo odnesel domov Šaleški akademski pevski zbor iz Velenja.

Naša pesem je bienalna prireditev v organizaciji javnega sklada za kulturne dejavnosti, ki vsaki dve leti ponudi pregled odlične zborovske ustvarjalnosti pri nas. Tekmovanja, ki tradicionalno poteka v mariborski Unionski dvorani, se udeležujejo odrasli pevski zbori in male pevske skupine na najvišji kakovostni ravni. Sodelujoče izbira umetniški svet tekmovanja, tekmovanje pa ocenjuje komisija, sestavljena iz domačih in tujih strokovnjakov. Na letošnjem najprestižnejšem zborovskem tekmovanju se je za nagrade in priznanja potegovalo 20 slovenskih zasedb s skupno 650 pevci. Petčlansko mednarodno strokovno žirijo je s svojim nastopom najbolj prepričal Komorni zbor Dekor iz Ljubljane pod vodstvom Petre Grassi, ki je prejela tudi priznanje za najboljšega dirigenta tekmovanja.

Šaleški akademski pevski zbor je pod vodstvom Danice Pirečnik za svoj nastop prejel 88 točk in srebrno plaketo, Collegium Vocale Celje pa je z zborovodkinjo Bernardo Preložnik Kink prejel 85,3 točke in srebrno plaketo.

BGO