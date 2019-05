Celjsko gledališče z novo sezono in novim imenom

V Slovenskem ljudskem gledališču Celje so predstavili novo abonmajsko sezono. Repertoar nove gledališče sezone je zelo raznolik in pester. Celjsko gledališče je prvič v svoji zgodovini pohvalila strokovna komisija na ministrstvu za kulturo. Z novo sezono prihaja tudi nova vizualna podoba tiskanih in spletnih publikacij ter novo komunikacijsko ime, ki se bo v skrajšani različici glasilo Gledališče Celje.

V Slovenskem ljudskem gledališču Celje bodo v prihajajoči se sezoni uprizorili sedem predstav – pet na Velikem odru in dve na Malem odru. Na celjskem odru bodo tudi prvič ponudili več kot eno novo dramo, pravi upravnica gledališča Tina Kosi.

Program, ki so ga pripravili, se bo dotikal perečih problemov sodobne družbe, kot odnos med materjo in sinom ter problemom migracij v današnjem času. Tudi letos s celjskim gledališčem sodelujejo režiserji različnih generacij.

V prihajajoči sezoni bosta za najmlajše obiskovalce gledališča na voljo dopoldanski in popoldanski Abonmajček. Prihajajočo sezono bodo v Gledališču Celje začeli s prenovljeno dvorano in obema foyerjema. Zaradi prenove gledališča bo predvpis potekal v Celjski kulturnici, nasproti gledališča.

BGO