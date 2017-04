Celjsko sejmišče bo do konca tedna dihalo z industrijo

V Celju se je danes začel mednarodni Industrijski sejem, v katerega so se združili bienalni sejmi Forma tool, Plagkem, Varjenje in rezanje ter Graf&Pack. Na sejmišču so zbrani najpomembnejši domači in tuji proizvajalci na področju orodjarstva, strojegradnje, varjenja in rezanja, materialov in komponent ter naprednih tehnologij.

Iz vsega sveta, tudi z Japonske, Kitajske in iz Južne Koreje, je prišlo več kot 350 neposrednih razstavljavcev, ki predstavljajo 700 različnih blagovnih znamk. Največ razstavljavcev je domačih, med tujimi prevladujejo podjetja iz Italije in Nemčije.

Ob otvoritvi Industrijskega sejma, ki se bo zaključil v petek, so podelili tradicionalna sejemska priznanja. Posebna strokovna komisija je med 20 prijavljenimi izdelki in storitvami zlato priznanje v kategoriji proizvajalcev podelila podjetju Gorenje Orodjarna. Srebrno priznanje je dobila celjska Emo orodjarna, bronasto pa Kovinoplastika Povše iz Šmartnega ob Paki.

JANJA INTIHAR

Foto: SHERPA